Fernsehduell von Hans und Rehlinger vor Landtagswahl

Gut einen Monat vor der Landtagswahl im Saarland treffen am Donnerstag (20.15 Uhr) die Spitzenkandidaten von CDU und SPD in einem Fernsehduell aufeinander. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) tritt im vom Saarländischen Rundfunk übertragenen Rededuell gegen Vizeregierungschefin und Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) an. Beide Parteien bilden im Saarland derzeit eine grosse Koalition. Am 27. März wird ein neuer Landtag gewählt.

Einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage zufolge liegt die SPD derzeit deutlich vor der CDU. Die Sozialdemokraten erreicht darin 38 Prozent, die Christdemokraten 29 Prozent. Die AfD wurde bei acht Prozent verortet. Grüne und FDP kamen auf jeweils sechs Prozent und könnten damit wieder in den Landtag einziehen. Die Linke, derzeit stärkste Oppositionspartei vor der AfD, muss mit fünf Prozent um denn Wiedereinzug in den Saarbrücker Landtag bangen.

(L'essentiel/dpa)