200 Cannabispflanzen in Athus entdeckt

Eine Drogenplantage wurde am vergangenen Mittwoch in Athus entdeckt, meldete La Meuse am Dienstag. Die belgische Polizei setzte dem treiben in der Rue de Rodange, wenige hundert Meter von der Grenze zum Großherzogtum entfernt, nach einer mehrtägigen Oberservierung ein Ende.

Fast 200 Cannabispflanzen befanden sich im Inneren des Hauses, berichtet die lokale Tageszeitung weiter. Drei Männer aus Albanien wurden verhaftet und im Gefängnis von Arlon inhaftiert. Sie zeigten sich geständig und verteidigten sich damit, dass es ihnen in ihrem Heimatland nicht möglich sei, dasselbe « auf ehrliche Art und Weise» zu verdienen.

(fl/L'essentiel)