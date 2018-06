Alle Fußball-​​WM-​​Nationen im Saarland vertreten

Bei der Fußball-WM in Russland werden alle teilnehmenden Nationen auch im Saarland mitfiebern: Dort leben rund 24.000 Menschen mit der Staatsangehörigkeit einer der insgesamt 31 ausländischen Länder, die ab dem 14. Juni an den Start gehen, wie das Statistische Amt am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Die wohl größte Fan-Gruppe besitze die Nationalmannschaft aus Frankreich mit 6775 Personen, gefolgt von Polen (5845) und Russland (2280).

Die süd- und mittelamerikanischen Staaten Uruguay und Panama dagegen können lediglich mit jeweils fünf potenziellen Fans rechnen. Vom WM-Neuling Island lebten immerhin zehn Staatsangehörige im Saarland. Bei den Vorrunden-Spielen kann der deutsche Gegner Südkorea an der Saar vermutlich auf 350 Fans bauen.

Die Nationalteams Schwedens (135) und Mexikos (115) können dagegen nur auf gut ein Drittel jener Unterstützung hoffen. Insgesamt werden bei der Fußball-WM bis zum 15. Juli 64 Spiele angepfiffen.

(L'essentiel/dpa)