Mädchen entkommt Entführung nur knapp

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen in Bertrix nur knapp einer Entführung entkommen. Als das junge Mädchen gerade auf dem Weg zur Schule war, kam direkt neben ihr ein Auto zum Stehen. Der Fahrer versuchte das Mädchen zunächst zum Einsteigen zu überreden. Als diese ablehnte, packte der Fahrer das Kind an den Schultern und versuchte es in den Wagen zu zerren.

Laut L’Avenir wehrte sich das kleine Mädchen mit aller Kraft und konnte dem Überfall schließlich entkommen. Der Vorfall wurde der Polizei umgehend gemeldet. Das Mädchen konnte sowohl Fahrzeug als auch Täter beschreiben.

Die Ermittler prüfen nun, ob es einen Zusammenhang mit dem Vorfall aus der vergangenen Woche in Arlon gibt. Dort wurde am Donnerstag ein 14-jähriges Mädchen auf dem Heimweg ebenfalls überfallen.

(L'essentiel)