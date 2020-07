Sur la RD8, un conducteur perd le contrôle de son véhicule qui traverse la chaussée, tombe dans le ravin opposé et s'... Publiée par Gendarmerie des Vosges sur Lundi 13 juillet 2020

Ein Fahrer hat am Montag in den Vogesen auf der RD8 die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug stürzte daraufhin in die Schlucht gegenüber der Straße und prallte gegen einen Baum. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer bei diesem Manöver nicht verletzt, musste aber von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Die Polizei berichtete, dass ein «starker Alkoholgeruch» wahrnehmbar war und fand zudem Cannabis im Wagen.

(L'essentiel)