Feuerwerkskörper sorgten für zahlreiche Brände

Auch bei unseren Nachbarn wurde das neue Jahr traditionell mit Böllern und Feuerwerk begrüßt. In Rheinland-Pfalz sorgte die Tradition aber wie im Großherzogtum für Feuerwehreinsätze in zahlreichen Orten. Die Feuerwehr der Stadt Trier wurde Dienstag Nacht ins Parkhaus Viehmarkt gerufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Fehlgeleitete Feuerwerkskörper hatten das Parkhaus stark verraucht. Die Feuerwehrleute mussten das Gebäude entlüften, bevor es wieder freigegeben werden konnte. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

In Saarburg hatte eine Familie die Überreste der Feuerwerkskörper gesammelt und vor dem Haus zusammengetragen. Gegen vier Uhr morgens wurde die Feuerwehr alarmiert, da die Bewohner Flammen am Haus bemerkten. Die Fassade des Hauses und ein davor geparktes Auto hatten Feuer gefangen. Die Anwohner konnten die Flammen selbst eindämmen, so das die Feuerwehr nur Nachlöschen musste.

In Ayl mussten gegen halb vier Uhr morgens etwa vierzig Einsatzkräfte im Garten eines Hauses den Brand einer Gartenhütte löschen. Die Hütte wurde völlig zerstört, das Feuer wurde durch die verschiedenen Gegenstände und gelagerte Holzspäne gespeist. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, aber die Polizei sagte, dass das Feuerwerk den Vorfall erklären könnte, bei dem es keine Verletzten gab.

(L'essentiel)