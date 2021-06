Mann schneidet sich vor Gericht die Pulsadern auf

Unter Wenn Sie unter Ängsten, Depressionen oder sogar Selbstmord-Gedanken leiden oder jemanden kennen, gibt es hier Unterstützung:Unter prevention-suicide.lu finden Sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Eine erschütternde Szene spielte sich am Montagnachmittag vor dem Gerichtsgebäude in Briey in Meurthe-et-Moselle ab. Ein dreißigjähriger Mann, der wegen wiederholter häuslicher Gewalt vor Gericht stand, schnitt sich mit einer Rasierklinge die Adern auf, als er erfuhr, dass er gerade zu 17 Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden war. Der Mann ging ging auf die Richterin zu und holte dann ein kleines Messer aus seiner Tasche, berichtet der Républicain Lorrain.

Die Vollzugsbeamten reagierten sofort und versetzten den Mann in die stabile Seitenlage, bevor sie den Rettungsdienst alarmierten. Der Angeklagte wurde eine halbe Stunde später bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht. Sein Leben sei nicht in Gefahr. Die Lebensgefährtin des Angeklagten verließ in einem Schockzustand unter Tränen den Gerichtssaal.

Der Angeklagte, dessen Vorstrafenregister 19 Nennungen umfasst, hatte seine Freundin bei zwei Gelegenheiten, am Sonntag, den 6. Juni und am Samstag, den 12. Juni, in ihrem Haus in Haucourt-Moulaine, im Pays-Haut, körperlich angegriffen. Es wird nun untersucht, wie der Mann mit der Klinge in den Gerichtssaal kam, ohne dass ein Sicherheitssystem dies bemerkte.

(pp/L'essentiel)