Auch Rheinland-​​Pfalz will Quarantäne

❗ Wichtige Info: Die Bundesregierung hat heute das Großherzogtum Luxemburg ???????? wegen erhöhter Fallzahlen zum Risikogebiet... Gepostet von Rheinland-Pfalz am Dienstag, 14. Juli 2020

In Folge der steigenden Fallzahlen im Großherzogtum hat auch Rheinland-Pfalz die Sicherheitsmaßnahmen für die Einreise von und nach Luxemburg verschärft. In einem Facebook-Post der Landesregierung wird mitgeteilt, dass aus Luxemburg einreisende Personen «sich grundsätzlich zunächst in Quarantäne begeben und das örtliche Gesundheitsamt informieren» müssen.

«Berufspendler, medizinische Gründe & sonstige triftige Reisegründe» sind Ausnahmen der Quarantäneregelung. Auch ein negativer Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist und immer mitgeführt werden muss, entbindet von der Quarantänepflicht.

Als zusätzliche erlaubte Ausnahme führt die Landesregierung Menschen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz an, deren Aufenthalt im Großherzogtum «weniger als 72 Stunden betragen hat». Generell gelte zudem die Empfehlung Schutzmasken zu tragen, Abstand zu halten und die Hygieneregeln zu beachten. Bereits gestern hatten das Saarland und Belgien reagiert.

(L'essentiel)