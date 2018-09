Nackter Mann attackiert Frau mit Hammer

Die Polizei Bitburg wurde am Freitagabend gegen 18.30 Uhr wegen eines nackten Mannes, der mit einem Hammer in der Nähe des Eifel-Gymnasiums in Neuerburg herumlaufe, alarmiert. Obwohl man sofort zahlreiche Einsatzkräfte in die Eifelstadt schickte, attackierte der Mann in der Zwischenzeit eine 50-jährige Frau in ihrem Auto mit dem Hammer.

Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr, wie der Trierische Volksfreund berichtet.

Der 23-jährige Täter wurde noch am Tatort unter erheblichem Widerstand festgenommen. Zu einem Tatmotiv konnten noch keine Angaben gemacht werden.

(L'essentiel)