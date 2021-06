Luxemburger liefern sich in Trier Massenschlägerei

Der beliebte Viehmarkt-Platz in der Trierer Innenstadt wurde am frühen Samstagmorgen zum Schauplatz einer Massenschlägerei, bei welcher auch Flaschen und Gläser als Schlag- und Wurfwerkzeuge missbraucht wurden, so eine Pressemitteillung der Polizeidirektion Trier. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraft, war bereits ein Großteil der Beteiligten geflohen. Die Beamten konnten jedoch zehn luxemburgische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, die laut Zeugenaussagen an der Schlägerei beteiligt waren, identifizieren.

Da die Luxemburger stark alkoholisiert waren und sich aggressiv verhielten, sprachen die Beamten Platzverweise für den Bereich der Trierer Innenstadt aus. Außerdem wurden die Autoschlüssel mehrerer Beteiligter sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Einer der Luxemburger musste sich wegen mehrerer blutender Schnittwunden in medizinische Behandlungen begeben.

Die Polizeiinspektion Trier, die ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt einleitete, bittet weitere Zeugen/ Geschädigte der Auseinandersetzung sich für sachdienliche Hinweise telefonisch unter der 0651/ 9779-5210 zu melden.

(L'essentiel)