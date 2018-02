Wunscherfüller auf vier Rädern für Sterbende

Von weitem sieht der «Wünschewagen» des Arbeiter-Samariter-Bundes aus wie ein normaler Rettungswagen. Doch die Sterne auf dem Bettzeug, das Kühlfach mit Sekt, die Musikanlage und das angenehme blaue Licht machen deutlich: Es ist ein besonderes Fahrzeug, das am Mittwoch in Saarbrücken in Dienst genommen wurde. Schließlich sind es spezielle Patienten, die mit ihm unterwegs sind und das Ziel vorgeben: Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben – und sich hier noch einen letzten Wunsch erfüllen lassen. Vielleicht, noch einmal ans Meer zu fahren, in ein Konzert oder ins Fußballstadion zu gehen oder Angehörige zu besuchen.

ASB-Präsident Franz Müntefering erzählte bei der Feierstunde in der Staatskanzlei von einem 18-jährigen Mädchen, schwerstkrank, das nicht mehr lange zu leben hatte – und nur noch einmal ihre Großmutter sehen wollte. «Ihre Oma konnte nicht kommen, weil sie selbst krank war», erzählte Müntefering, «so wurde das Mädchen mit dem Wünschewagen zu ihr gebracht.» Natürlich habe es bei der Begegnung viele Tränen gegeben: «So etwas ist Elend», sagte der ASB-Präsident, «aber es ist auch ein Stück erfülltes Leben.»

Auch im Saarland konnte der Arbeiter-Samariter-Bund kurz vor dem offiziellen Start bereits einen sterbenskranken Menschen glücklich machen. Die erste Fahrt des 16. deutschen Wünschewagens führte nach Bous (Landkreis Saarlouis): Dort bat eine Hospiz-Bewohnerin, die bis zum Hals gelähmt war, darum, noch einmal einen Tag mit ihrer Familie zuhause in Saarbrücken verbringen zu können.

Was kann es schöneres geben...?

Für den saarländischen ASB-Vorsitzenden Guido Jost ist mit dem Fahrzeug ein Herzensanliegen in Erfüllung gegangen. «Viele fragen mich, was das Besondere an diesem Wagen ist», sagte er. «Dann antworte ich: Was kann es Schöneres geben, als einem Menschen seinen letzten Wunsch zu erfüllen?»

Schon innerhalb einer Woche gingen zehn Anfragen von Sterbenden und Angehörigen beim ASB in Saarbrücken ein, die aus eigener Kraft nicht mehr die Möglichkeit haben, ihren Traum zum Lebensende wahr zu machen. Doch auch das Engagement der Ehrenamtlichen ist groß: Bislang meldeten sich über 70 Rettungskräfte, Samariter, Rot-Kreuz-Mitglieder und Hospiz-Mitarbeiter, die die Fahrten ehrenamtlich begleiten wollen. Sie werden nun vom ASB für ihre künftige Aufgabe als «Wunscherfüller» geschult.

