Saarland begrenzt Größe der ersten Klassen auf 25 Kids

Das Saarland begrenzt im neuen Schuljahr die Größe von Eingangsklassen an Grundschulen auf maximal 25 Erstklässler. Wird diese Zahl überschritten, muss eine weitere Klasse eingerichtet werden, wie Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Freitag in Saarbrücken mitteilte.

Dies sei möglich, weil mehr Lehrpersonal zur Bewältigung der Pandemiefolgen unterrichten werde. «Wir hatten harte Einschränkungen im Schul- und Kitabetrieb, das hat die Vorbereitung des Übergangs von der Kita an die Grundschule an vielen Stellen erschwert», sagte die Ministerin.

Bisher durften im Saarland höchstens 29 Schülerinnen und Schüler in einer Grundschulklasse sein. Im Schnitt liege die künftige Klassengröße bei den Erstklässlern im Saarland künftig bei rund 20 Kindern, teilte das Ministerium mit. Das neue Schuljahr beginnt Ende August.

(L'essentiel/dpa)