41-​​jähriger Vater stirbt wegen defekter Girlande

Im belgischen Ort Lierneux, etwa zehn Kilometer von Luxemburg entfernt, ist ein 41-jähriger Familienvater kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, wegen einer defekten Christbaumgirlande ums Leben gekommen. Der dramatische Unfall liegt bereits 18 Tage zurück, dennoch erinnert La Meuse an die Geschehnisse und die dadurch ausgelöste Welle der Solidarität.

Es wird angenommen dass der Vater von zwei Kindern beim Fernsehen einschlief, als ein Kurzschluss Funken auslöste und der Weihnachtsbaum Feuer fing. Das berichtet zumindest die Regionalzeitung. Zum Zeitpunkt des Unglücks war er allein in der Wohnung und wachte erst auf als er bereits giftige Dämpfe eingeatmet hatte. Es gelang ihm nicht, sich aus dem brennenden Zimmer zu befreien und fiel zu Boden, so La Meuse.

Seine 35-jährige Frau äußerte sich gegenüber der Regionalzeitung zum Vorfall. Sie wisse nicht, ob sie jemals in das Haus zurückkehren wird, in dem sie alles verloren hat. Ein kleiner Trost bietet allerdings die Unterstützung der Ortsbewohner. Beim Bäcker fand sie kostenlos Unterkunft, und der Schulleiter bot trotz Schulferien ohne zu zögern den beiden kleinen Kindern psychologische Unterstützung an.

(fl/L'essentiel)