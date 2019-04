Unbekannte zünden Autobahn-​​Blitzer an

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist am A1-Rastplatz Polbach bei Salmtal ein Blitzer-Anhänger durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. An zwei Stellen wurde ein Brandbeschleuniger auf den Trailer geschüttet und angezündet. Die Anlage wurde dadurch stark beschädigt, der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen werden gebeten, sich per Telefon (0049 6502 91650) oder Mail (pastschweich@polizei.rlp.de) an die Polizeiautobahnstation Schweich zu wenden.

(L'essentiel)