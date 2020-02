Mann angefahren und bewusstlos liegen gelassen

Ein 52-jähriger Radfahrer ist in der Nacht zu Freitag in Alt-Saarbrücken angefahren worden, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Der Mann aus Frankreich soll von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden sein. Daraufhin verlor er das Bewusstsein. Der Fahrer floh in Richtung Autobahn A6, hieß es. Der auf der Straße liegende Mann wurde schließlich gefunden und mit Prellungen und einer starken Unterkühlung in eine Klinik gebracht.

(L'essentiel/dpa)