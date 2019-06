Betrunkener fährt auf Zugkupplung mit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Bahnhof im saarländischen Dirmingen haben sich am Dienstagabend groteske Szenen abgespielt: Nachdem ein 32- jähriger Mann gegen 22 Uhr von einem Lokführer des Zuges verwiesen wurde, setzte dieser seine Reise zunächst unbemerkt auf dem Kupplungskopf am Ende des Zuges fort.

Reisenden fiel dann der «blinde Passagier» wenig später außen am Zug auf. Wie die Polizei mitteilt, sprang er dann bei einem unplanmäßigen Halt vom Zug und begann diesen mit Steinen zu bewerfen. Nachdem er das Rückfenster zerstört hatte, ergriff er die Flucht.

Er kam nicht weit: Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Bei seine Festnahme verhielt sich der betrunkene Steinewerfer gegenüber den Beamten aggressiv und verweigerte einen Atemalkoholtest. Weil er sich auch auf der Dienststelle gegen eine Blutentnahme wehrte, musste er von fünf Beamten fixiert werden. Die Nacht durfte er in der Ausnüchterungszelle verbringen.

(sw/L'essentiel)