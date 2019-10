21-​​Jähriger stürzt von Baugerüst und stirbt

Er stammte aus Messancy, einer Gemeinde in der belgischen Provinz Luxemburg, die an das Großherzogtum angrenzt. Ein 21-jähriger Mann verlor am Dienstagabend nach seiner Rückkehr von einem ausgelassenen Abend sein Leben. Wie belgische Regionalmedien berichten, ereignete sich das Unglück in Namur, in der Rue Rogier, unweit des Bahnhofs und des Stadtzentrums.

Laut La Meuse Luxembourg ist der Student ums Leben gekommen, als er auf ein 20 Meter hohes Baugerüst stieg und stürzte. Der Staatsanwalt in Namur erklärte, dass der junge Mann gerade mit zwei Freunden aus dem Bunker gekommen war, einer bei Studenten beliebten Kneipe, aber dass er sich dort nicht betrunken hätte.

(fl/L'essentiel)