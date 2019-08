Mann stirbt bei Verkehrsunfall bei Onsdorf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Pkw war am Sonntagvormittag auf der L135 unterwegs, als der Fahrer von der Fahrbahn abkam und auf dem Feld mit einem Baum kollidierte. Erst in einer Böschung sei das Fahrzeug zum Stehen gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Fahrers feststellen, hieß es weiter. Die Unfallursache und der genaue Unfallzeitpunkt sind laut Polizei noch unklar. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs angefordert.

Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Im Einsatz war die Polizei aus Saarburg, die Feuerwehren aus Onsdorf, Nittel und Tawern. Des Weiteren der Wehrleiter der VG Konz, die FEZ Konz, der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 aus Luxemburg, die First Responder Obermosel, und die DRK Rettungswache Konz.

(fj/L'essentiel)