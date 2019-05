Sattelzug fährt ohne Bremsen auf A8

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die saarländische Polizei hat einen Sattelzug mit defekten Bremsen auf der A8 aus dem Verkehr gezogen. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Sie überprüften das Fahrzeug auf einem Parkplatz nahe Heusweiler und stellten fest: An einer Achse des Aufliegers waren beide Bremsscheiben gerissen.

Der 54-jährige Fahrer durfte am Samstag nicht weiterfahren und musste ein dreistelliges Bußgeld bezahlen. Außerdem muss der Halter des in Deutschland zugelassenen Aufliegers mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe rechnen.

(L'essentiel/dpa)