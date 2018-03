Pfefferspray in der Schule versprüht – 17 Verletzte

Ein 13-Jähriger hat in einer Schule in Daun im Kreis Vulkaneifel Pfefferspray versprüht und damit 17 seiner Klassenkameraden leicht verletzt. Einige der Achtklässler seien am Donnerstag zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Trier. Sie seien nach kurzer Zeit wieder entlassen worden.

Der Junge hatte angegeben, das Spray aus der Handtasche seiner Mutter genommen zu haben. Er habe sich damit vor Schülern einer anderen Schule schützen wollen. Im Kreise seiner Klassenkameraden auf dem Schulgelände sprühte er draußen einen Stoß in die Luft. Die Kinder in der Nähe atmeten das Spray ein. Nach ersten Ermittlungen wollte der Junge niemanden verletzen. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) über den Vorfall berichtet.

(L'essentiel/dpa)