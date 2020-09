Datenschützer graut es vor totaler Überwachung

Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann hat vor einer umfassenden Einführung von Techniken zur Gesichtserkennung gewarnt. «Eine flächendeckende, automatisierte Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen könnte zu einer Totalüberwachung führen», sagte Kugelmann der Deutschen Presse-Agentur und fügte hinzu: «Davor graut es mir.»

Die Verwaltung solle verstärkt auf #OpenSource-Systeme setzen, denn die volle Transparenz dieser Software biete große Vorteile auch beim #Datenschutz, rät LfD @DieterKugelmann.

Der IT-Branche wirft er bei der #Gesichtserkennung eine Salami-Taktik vor.https://t.co/bs5F1R8yEO — Stiftung Datenschutz (@DS_Stiftung) September 28, 2020

Vielen Menschen seien die Gefahren einer flächendeckenden, automatisierten Erfassung biometrischer Merkmale noch nicht bewusst. Kugelmann regte eine breite Debatte dazu an, etwa in Stadt- und Gemeinderäten, Schulen und Verbänden. «Auch bei der Polizei muss eine Debatte her. Das Thema betrifft auch die Ebene des Bundes und der EU, dabei will ich mich einschalten.»

« Als Datenschützer sollten wir Open-Source-Systeme empfehlen »

Der Datenschützer warf der IT-Branche vor, schrittweise die Grenzen des Zulässigen auszuloten: «Bei digitalen Entwicklungen verfolgen manche Unternehmen eine Salami-Taktik.» Einzelne Anwendungen könnten zwar sinnvoll sein. «Wenn aber viele solcher Anwendungen miteinander verknüpft werden, mündet das in eine umfassende Überwachung.»

Bei Software-Entwicklungen sei zu beobachten, dass beanstandete Punkte in späteren Versionen behoben würden, sagte Kugelmann. «Wir rennen da ein bisschen hinterher.» Grundsätzlich habe Open-Source-Software beim Datenschutz größere Vorteile, weil von vornherein volle Transparenz gegeben sei. Unternehmen hätten zwar ein berechtigtes Interesse, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. «Aber für uns ist es immer gut, wenn offene Produkte verwendet werden», sagte Kugelmann. «Ich denke, als Datenschützer sollten wir der Verwaltung empfehlen, verstärkt Open-Source-Systeme zu verwenden.»

