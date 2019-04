Trier vom Fernverkehr «total abgehängt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat bei einem Gipfel in Berlin mit Bundesverkehrsminister Scheuer über eine Reihe drängender Probleme gesprochen. Unter anderem ging es auch um den Fernverkehr in Trier.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte Dreyer am Donnerstag, der CSU-Politiker habe ihr zugesagt, mit der Deutschen Bahn darüber zu sprechen, Trier wieder an das Fernverkehrsnetz anzuschließen. Scheuer sagte demnach, er sehe das Problem, dass Trier vom Fernverkehr der Bahn «total abgehängt» sei, so Dreyer.

«Es wäre ein ziemlich wichtiges Signal auch für Europa, wenn von Luxemburg über Trier in den Kölner Raum bald wieder ein IC geht», sagte Dreyer. Zudem müsse der dringend sanierungsbedürftige Bahnhof Trier ins Bahnhofsprogramm aufgenommen werden, forderte Dreyer.

(L'essentiel/dpa)