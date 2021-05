Ehepaar soll Neugeborene verkauft haben

Vergangenen Donnerstag haben Beamte im saarländischen Neunkirchen einen bulgarischen Staatsangehörigen und dessen Ehefrau festgenommen, wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt. Dem 58-Jährigen und seiner 51-jährigen Frau wird vorgeworfen, als Teil einer Bande mit Neugeborenen gehandelt zu haben.

Das Ehepaar wird verdächtigt, mindestens acht hochschwangere Frauen aus Bulgarien nach Griechenland gebracht zu haben, so die Polizei weiter. Nach der Entbindung sollen sie die Babys zum Verkauf weitergegeben haben. Den Müttern sei dafür Geld versprochen worden.

Die bulgarischen Behörden hatten das Paar per europäischem Haftbefehl gesucht. Saarländische Zielfahnder hätten schließlich den Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ermittelt und bei einer Autofahrt durch die Neunkircher Innenstadt gestoppt und festgenommen. Das Ehepaar sitzt nun in den Justizvollzugsanstalten Saarbrücken und Zweibrücken in Untersuchungshaft.

(mei/L'essentiel)