Coronavirus-​​Fälle nähern sich Luxemburg

Die gemeldeten Fälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, kommen näher: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist der erste Franzose an den Folgen der Infektion gestorben. Derweil wurden in Frankreich weitere Verdachtsfälle registriert.

Am Mittwochmorgen bestätigte der Generaldirektor für Gesundheit in Frankreich, dass ein 36-Jähriger in Straßburg positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Gesundheitszustand soll den Umständen entsprechend gut sein. Kurz zuvor hatte er sich wohl in der Lombardei aufgehalten.

Ebenfalls in der Großregion wurden 35 Schüler und drei Lehrer des Lycée Jean XXIII in Montigny-lès-Metz vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Wie der Républicain Lorrain berichtet, müssen Jugendliche und Lehrer zu Hause bleiben und ihre Temperatur überprüfen. Auf der Rückreise aus Australien hatten sie einen Zwischenstopp in Singapur eingelegt.

(L'essentiel)