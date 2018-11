Eingenebelt! Verdutzte Räuber treten Flucht an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Contre ses braqueurs, ce buraliste déclenche son générateur de brouillard pour les faire fuir, par @julienmielcarek pic.twitter.com/rZ8HDSWCAn — BFMTV (@BFMTV) 15. November 2018

Der Tabakhändler Gilles Bilot aus Heillecourt im benachbarten Département Meurthe-et-Moselle (Frankreich) hat zwei Räuber mit einem Spezialeffekt in die Flucht geschlagen. Als die maskierten Männer mit einer Pistole und einem Hackbeil in sein Geschäft spazierten, aktivierte er eine Nebelmaschine – und hüllte die verdutzten Gangster in Rauch ein.

Innerhalb von wenigen Sekunden war der Laden komplett eingenebelt, dazu ertönte eine sehr laute Sirene. Draußen ging zudem ein Lichtalarm los. Die beiden Räuber wussten nicht mehr, wie ihnen geschieht – und liefen panisch davon.«Wenn ich die Nebelmaschine nicht gehabt hätte, hätten sie mir mit dem Hackbeil eine drübergezogen oder mir eine Kugel verpasst», sagt Gilles Bilot dem Sender France Bleu. «Ich verdanke der Maschine mein Leben.»

Nebelerzeuger sind bei Einzelhändlern in Frankreich laut BFM TV immer mehr gefragt. Ein Viertel der Geschäft ist bereits mit einem solchen Gerät ausgestattet. Eine Installation kostet rund 2500 Euro und wird fast vollständig vom Staat subventioniert.

(L'essentiel)