Tesla bläst zur Rekord-​​Jagd auf Nürburgring

Der vollelektrische selbsternannte «Tesla-Killer» Porsche Taycan, der letzte Woche der Weltöffentlichkeit vorgestellt wurde, kann den US-Platzhirsch zwar nicht bei allen Eckdaten (Beschleunigung, Reichweite) schlagen, sorgt aber dennoch für weltweiten Wirbel. Besonders markant: Die Performance auf der Eifel-Kultstrecke Nürburgring, auf der der neue Elektro-Flitzer Ende August einen Rundenrekord von 7 Minuten und 42 Sekunden aufstellte.

Das wollte Tesla-Chef Elon Musk nicht auf sich sitzen lassen und kündigte großspurig auf Twitter an, das Model S gehe diese Woche auf dem Nürburgring an den Start.

Dafür erntete er den Spott vieler deutscher Medien, die prompt herausfanden, dass man am Nürburgring nichts von einer Rekordfahrt wisse und dafür auch gar kein Slot zur Verfügung stünde. Diese Woche sieht es aber aus, als hätte Tesla ein Schlupfloch gefunden, um das Model S auf der Kultstrecke zu entfesseln.

But we probably won’t try for best lap time this week, as we need to review & tune Model S thoroughly for safety on Nürburgring, especially Flugplatz section