Mörder von Béatrice Berlaimont muss zahlen

Im Februar 2018 wurde Jérémy Pierson wegen Mordes, Entführung, Vergewaltigung mit Folter und Gefangenschaft an der 14-jährigen Béatrice Berlaimont aus Arlon für schuldig befunden. Der Teenager war im November 2014 von dem Drogenabhängigen ermordet worden. Dieser war im Zeitraum der Tat nicht nur in Südbelgien und Frankreich, sondern auch in Luxemburg unterwegs.

Am Donnerstag wurde Jérémy Pierson im Prozess auch zu einer Zahlung von Schadenersatz an die Angehörigen von Beatrice verurteilt. Laut Sudpresse erhalten die Eltern jeweils 75.000 Euro und ihre jeweiligen Ehepartner 15.000 Euro. Die Schwester stehen 25.000 Euro zu, Onkel und Tanten 10.000 Euro. Der an dem Fall beteiligte Autofahrer erhält 25.000 Euro und dessen Mutter 10.000 Euro. Sollte der Täter zahlungsunfähig sein, können sich die Angehörigen an den in Belgien eingerichteten Fond zur Entschädigung von Opfern wenden.

Der verurteilte Jérémy Pierson hatte auch Sauvane Watelet und einen 19-jährigen finnischen Jogger im Juni 2014 im Laval Park in Dommeldingen angegriffen und vergewaltigt.

(L'essentiel)