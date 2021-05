Mehr Luxemburger als Franzosen in Rheinland-​​Pfalz

Obwohl das Großherzogtum klein ist, hat die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Luxemburger die der Franzosen überflügelt. 9470 Luxemburger wohnten 2019 in Rheinland-Pfalz, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Im Jahr 2009 waren es noch lediglich 4906 gewesen. Die Zahl der Franzosen stieg derweil von 7482 auf 8375. Genauso wie Luxemburg und Frankreich grenzt auch Belgien an Rheinland-Pfalz an. Die Zahl der dort lebenden Belgier lag 2009 bei 1685 und zehn Jahre später bei 2480.

Zahlreiche Luxemburger sind wegen niedrigerer Immobilienpreise in rheinland-pfälzische Grenzregionen gezogen, arbeiten aber weiterhin im weltweit einzigen Großherzogtum. Insgesamt hat Rheinland-Pfalz fast 4,1 Millionen Einwohner. In den vergangenen Jahren ist die landesweite Bevölkerung gewachsen.

(L'essentiel/dpa)