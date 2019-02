Reizgas in Schule – 24 Kinder im Krankenhaus

Wegen versprühten Reizgases ist eine Schule in Ransbach-Baumbach im Westerwald geräumt worden. 24 Kinder kamen laut Feuerwehr am Donnerstag wegen Atemreizungen ins Krankenhaus. Auch vor Ort wurden Schüler ärztlich in der Erich Kästner Realschule plus betreut. Nach Angaben eines Polizeisprechers verbreitete sich das vermutete Reizgas wohl in der ersten Pause in einem Flur. Der Urheber war zunächst unbekannt, die Ermittlungen dauerten an.

Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Notfallseelsorger waren im Einsatz. Der Gefahrstoffzug der örtlichen Feuerwehr nahm Messungen in der Ganztagsschule vor. Nach der Belüftung des Gebäudes konnte der Unterricht fortgesetzt werden, wie die Kreisverwaltung Westerwald mitteilte. Insgesamt seien 120 Rettungskräfte im Einsatz gewesen.

Die Erich Kästner Realschule plus hat nach eigenen Angaben rund 480 Schüler und etwa 40 Lehrer.

(L'essentiel/dpa)