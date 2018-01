Immer mehr Bürger beantragen Waffenschein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zahl der kleinen Waffenscheine, die das Führen von Schreckschusswaffen erlauben, ist im Saarland in den vergangenen zwei Jahren um fast das doppelte gestiegen. Nach Angaben des SR (Saarländischer Rundfunk) haben zum Jahresende 2017 rund 7300 Menschen einen kleinen Waffenschein besessen. 2015 waren es nur 3500.

Einen drastischen Anstieg gab es nach der Silvesternacht 2015/2016 in Köln. Nach den sexuellen Übergriffen in der deutschen Großstadt wurden im Saarland in den darauffolgenden Monaten rund 1600 neue Waffenscheine beantragt.

Wie der SR weiter berichtet, ging dieser Trend 2017 zwar mit 1367 neu ausgestellten Waffenscheinen wieder zurück – dennoch hat sich die Zahl im Vergleich zum Jahr 2015 (352 Beantragungen) vervierfacht.

Seit 2003 benötigt der Saarländer, der eine Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe führen will einen kleinen Waffenschein. Auch mit diesem sind Waffen auf öffentlichen Veranstaltungen oder Versammlungen verboten.

(L'essentiel)