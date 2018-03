Nach Luxemburg-​​Raub stoppt SEK einen BMW

Spektakulärer SEK-Einsatz in der Saarbrücker Innenstadt: Nach dem Überfall auf ein Uhrengeschäft in der Rue Philippe II, bei dem eine Person verletzt wurde, wurde auch im Saarland nach den mutmaßlichen Tätern gefahndet.

Nach dem Raub flüchteten die Täter in einem schwarzen Renault Mégane mit französischem Kennzeichen, stiegen dann am Boulevard Charles Marx in einen dunkelgrünen 3er-BMW Kombi um. Nachdem ein Zeuge ein «M» auf dem Kennzeichen des Fluchtwagens erkannt hatte, starteten die Ermittler in Luxemburg eine Suchaktion. Auch die saarländische Polizei wurde alarmiert.

Festnahme in der Mainzerstraße

Wie die Saarbrücker Zeitung berichtet, sichteten die Beamten des Sondereinsatzkommandos gegen 13.30 Uhr in der Mainzerstraße in Saarbrücken einen verdächtigen Wagen mit Münchner Nummernschild. Bei dem auf eine Autovermietung zugelassene Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen 5er-BMW. Die Beamten schritten sofort zur Tat, stoppten den Wagen, nahmen den Fahrer fest und brachten ihn zur Wache.

Nach Vernehmung des Verdächtigen wurde allerdings schnell klar, dass dieser Mann nichts mit dem Raubüberfall in Luxemburg zu tun hatte. Er wurde wieder frei gelassen und konnte seine Fahrt fortsetzen. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Die großherzogliche Polizei hat bereits am späten Dienstagnachmittag Fahndungsfotos der mutmaßlichen Täter für die Öffentlichkeit freigegeben.

(L'essentiel)