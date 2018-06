Jugendlicher verletzt Mann mit Schlagring schwer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Jugendlicher hat einen Mann in Saarbrücken mit einem Schlagring angegriffen und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Fußgängerzone bei einer Autoausstellung, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

Der Jugendliche und sein Begleiter seien zuvor von dem Angestellten eines Autohauses ermahnt worden, nicht sämtliche Knöpfe der Ausstellungsfahrzeuge zu drücken. Daraufhin schlug einer der beiden dem Mann in den Nierenbereich.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Der Täter und sein Begleiter flüchteten nach dem Angriff am Montag.

(L'essentiel/dpa)