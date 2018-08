Unbekannte zünden sechs Linienbusse an

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Prüm in der Eifel sechs Linienbusse abgefackelt. Dabei entstand ein Schaden von rund 150 000 Euro. Menschen wurden nach Angaben der Polizei in Wittlich nicht verletzt. Durch die Flammen wurde auch ein Wohnwagen zerstört, der neben den Bussen auf dem Hof des Unternehmens stand. Hinweise auf die Brandstifter hatte die Polizei zunächst keine. Sie nahm die Ermittlungen auf und suchte nach Zeugen.

(L'essentiel/dpa)