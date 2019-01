Stau! Autofahrer stecken wieder auf der A31 fest

Artikel per Mail weiterempfehlen

A3 tëschent Opfaart Dudelange an Opfaart Kanfen (F) Accident, eng Spur gespaart, 7 km Stau #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 16 janvier 2019

Seit Montag müssen Pendler, die über die A31 Richtung Thionville unterwegs sind viel Geduld mitbringen. Nach einem Unfall auf Höhe Entringen, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, ging es auch am Mittwochnachmittag auf der A31 in Richtung Thionville nur noch schleppend voran.

Eine Spur war blockiert. Es staute über 15 Kilometer bis auf die A3 zurück. Erst am Dienstag bildete sich auf der Autobahn ein langer Rückstau, weil es an der gleichen Stelle zu einem Unfall kam.

(L'essentiel)