35-​​jährige Mutter soll ihre Kinder getötet haben

Eine 35-jährige Frau ist am Dienstagabend in Drouville in der Nähe von Nancy verhaftet worden. Sie soll ihre beiden neun Monate und zweieinhalb Jahre alten Kinder getötet haben, wie Staatsanwalt François Pérain mitteilte. Die Frau habe demnach zunächst ihren Ehemann angegriffen. Später soll sie dann ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend wollte sie sich offenbar selbst töten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft griff sie am Dienstagmorgen zunächst ihren Ehemann mit einem Hammer an, ohne ihn jedoch allzu schwer verletzt zu haben. Er konnte sich im Krankenhaus behandeln lassen und ging anschließend zur Polizei. Als er nach Hause kam, war seine Frau nicht mehr da. Diese hatte ihre beiden Kinder bereits am frühen Nachmittag aus der Kindertagesstätte abgeholt. Die Suche nach ihr und den Kindern blieb ohne Erfolg.

Als die Mutter am frühen Abend nach Hause zurückkehrte, um ein Stofftier ihrer Tochter zu holen, habe sie ihrem Mann erklärt, dass sie damit beerdigt werden müsse. Die Gendarmen, die das Haus bewachten, konnten die junge Frau einholen und entdeckten die Leichen ihrer beiden Kinder auf dem Beifahrersitz im vorderen Teil des Autos. «Sie wurde festgenommen», sagte François Pérain. Allerdings verweigere sie die Aussage. Im Krankenhaus sei bereits geprüft worden, ob die Frau haftfähig ist.

«Der Gerichtsmediziner untersucht derzeit die Körper der beiden Kinder, die wahrscheinlich durch Ersticken gestorben sind, aber das muss durch eine Autopsie bestätigt werden», fügte der Staatsanwalt hinzu. Die Mutter blieb unverletzt. Schriftstücke, die die Gendarmen in ihrem Auto fanden, deuteten darauf hin, dass sie anschließend Selbstmord begehen wollte. Sie schien psychisch labil zu sein, litt in der Vergangenheit unter Depressionen. Hinzu kamen offenbar Eheprobleme.

Die Gendarmen und die Feuerwehrleute, die in Drouville im Einsatz waren, werden psychologisch betreut.

