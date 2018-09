Mitarbeiter (27) stirbt auf Kartbahn nahe Metz

Artikel per Mail weiterempfehlen

In einer Indoor-Karthalle in Augny (Frankreich) hat sich am Freitag eine Tragödie abgespielt. Ein Mitarbeiter des Betreibers «Metz Kart Indoor» fuhr gerade eine Testrunde auf einer im Bau befindlichen Strecke – doch dann kam es zum Unglück. Der 27-Jährige wurde 2,5 Meter hoch aus dem Gefährt katapultiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Nancy eingeliefert.

Ärzte und Pfleger konnten das Leben des jungen Mannes nicht mehr retten. Er hinterlässt eine Frau und ein einjähriges Kind. «Alle, die in Metz Kart fahren, kannten ihn, weil er sich stets um die Kunden kümmerte», sagt ein Kart-Kollege zu L'essentiel.

«Du bist ein Mensch mit einem großen Herzen, einer außergewöhnlichen Freundlichkeit, ein perfekter Freund», schreibt einer seiner besten Kumpel auf Facebook. Der Betreiber der Strecke wollte sich nicht zudem Vorfall äußern. Die genaue Unfallursache ist nicht bekannt.

(L'essentiel)