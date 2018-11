«Gilets Jaunes» zeigen Autofahrer den Hitlergruß

Die Wut der «Gilets Jaunes» («Gelbe Warnwesten») bekommen auch Pendler im Raum Saarbrücken zu spüren. Über einen besonders krassen Fall berichtet die Saarbrücker Zeitung.

Ein junger Pendler war am Montag von Großrosseln-Emmersweiler nach Saarbrücken unterwegs, der schnellste Weg führte durch die französische Grenzstadt Forbach – dachte er zumindest. Dann geriet der 24-jährige Deutsche in eine Straßenblockade. Vor seinem Kombi bauten sich mehrere Männer in gelben Warnwesten auf. Die Teilnehmer der Demo hinderten ihn an der Weiterfahrt.

Lachen über Hitlergruß

Die Situation wird immer brenzliger, dann folgt ein besonders bizarrer Moment: «Einer hob den rechten Arm zum Hitlergruß, rief ‹Heil Hitler› und ahmte mit zwei Fingern an der Oberlippe einen Schnauzbart nach», erzählt Jannis der Saarbrücker Zeitung. Ein daneben stehender Protestler habe darüber gelacht.

Als die Situation zu eskalieren droht, versucht sich der 24-Jährige im Schneckentempo an der Demo vorbeizubewegen. Doch schnell sind Streikposten zur Stelle, hämmern auf seine Motorhaube – dann geht plötzlich eine Fensterscheibe im Kofferraum zu Bruch. Eine Frau wirft sich ihm in den Weg. Irgendwie schafft es Jannis, die Straßenblockade, vorbei an brennenden Reifen, zu überwinden.

Vorfall angezeigt

Der 24-Jährige bringt den Vorfall in Frankreich zur Anzeige. Was die Demonstranten nicht wussten: Die Szenen wurden mit einer Dashcam aufgezeichnet. Viel Hoffnung, dass er das Geld für die zerdepperte Scheibe zurückbekommt, hat Jannis allerdings nicht. Nach Forbach wird er nicht mehr so schnell fahren.

Die «Gilets Jaunes» sorgen seit Tagen mit Protesten und Straßenblockaden für Unruhe in Frankreich. Die Protestbewegung rebelliert gegen die Erhöhung der Kraftstoffpreise.

(jt/L'essentiel)