Vollsperrung auf A8 nach Lkw-​​Crash

Ein umgekippter Lkw blockiert am Donnerstagmorgen die A8 zwischen Rehlingen und dem Dreieck Saarlouis in Fahrtrichtung Saarbrücken, wie sol.de meldet. Aufgrund der chaotischen Unfallstelle mit zahlreichen Gegenständen auf der Fahrbahn ist die Autobahn in die Richtung derzeit gesperrt.

Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer, Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen von mindestens einer Stunde einstellen.

(L'essentiel)