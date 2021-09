Grenz-​​Zugverkehr wird wieder aufgenommen

#Infotrafic#train

Interruption de la circulation des trains passant par Thionville, dont ceux allant vers le Luxembourg.

->cause fuite de matières dangereuses sur un train de marchandises

-> retards de trains à prévoir



⚠️Prudence sur l'A31 qui risque d'être engorgée. — Préfet de la Moselle (@Prefet57) September 17, 2021

Der Grenz-Zugverkehr wird allmählich wieder aufgenommen. Wegen eines mutmaßlichen Gefahrstoffaustritts an einem Güterzug wurde der Zugverkehr in Thionville am Freitagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr unterbrochen. Die Präfektur Moselle hatte das Problem gegen 7.30 Uhr auf Twitter gemeldet. Die Züge, die den Bahnhof von Thionville passieren – demnach auch Züge zwischen Luxemburg und Thionville – mussten vorsichtshalber pausieren.

Gegen 8 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Der Feuerwehreinsatz hat nichts ergeben, sodass der Verkehr wieder aufgenommen werden kann. Dennoch werde bis gegen 9 Uhr noch mit Störungen zu gerechnet. Derzeit verkehren noch Ersatzbusse.

Fin d'intervention des pompiers

Retour à la normale prévue pour 9h https://t.co/WmGciX1G4q — Préfet de la Moselle (@Prefet57) September 17, 2021

️ #InfoTrafic



Interruption des circulations entre Thionville et Lux suite à un incident avec un train de marchandises.



Retards et suppressions sont à prévoir. — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) September 17, 2021

(nc/L'essentiel)