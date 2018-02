«Er war sehr brutal, ich dachte ich muss sterben»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Prozess gegen Jérémy Pierson, der wegen mehrerer Übergriffe sowie der Entführung, Vergewaltigung und Ermordung von Béatrice Berlaimont angeklagt ist, geht in die letzte Woche. Am Montagnachmittag vernahmen die Anwälte und Richter eine letzte Zeugin. Die Frau kommt aus Saint-Avold im französischen Département Moselle. Sie beschrieb, wie Pierson sie am 9. Dezember 2014, dem Tag seiner Verhaftung, angegriffen hatte.

Das Opfer verließ an diesem Tag gegen 7.45 Uhr das Haus und stieg in ihr Auto. «Ich wollte den Motor starten und mich anschnallen, als ich plötzlich hinter mir eine Stimme hörte. Zuerst dachte ich, dass sich eine meiner Töchter einen Spaß erlaubt, aber als ich mich umdrehte, sah ich diese Person mit der Sturmhaube. Sie bedrohte mich mit einem Messer.»

Die Zeugin beschreibt, dass es zu einer Rangelei kam, sie es aber schaffte, auf die Hupe ihres Autos zu drücken. Als Pierson daraufhin geflüchtet sei, habe er ihr noch gesagt, dass er wieder komme. «Ich fühlte eine schreckliche Angst und dachte, dass ich jetzt sterben muss. Er war sehr gewalttätig und ging sehr zielstrebig vor», sagte die Zeugin, bei der der Schock immer noch tief sitzt. Insgesamt wurden in dem Fall rund 100 Zeugen angehört.

(L'essentiel)