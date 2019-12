Polizei tasert Macheten-​​Mann in Neunkirchen

Der Polizei in Neunkirchen im Saarland wurde am Samstagabend gemeldet, dass ein Mann in einem Haus in Wellesweiler Menschen mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, machten sich mehrere Beamte auf den Weg zur gemeldeten Adresse. Als die eintreffenden Beamten sich dem Haus nähern kam ein Mann aus dem Haus gelaufen. In der rechten Hand trug er eine 60 Zentimeter lange Machete und ging damit drohend auf die Beamten zu.

Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen und versuchten den Angreifer zur Aufgabe zu bewegen. Der 42-Jährige hilt kurz inne, was einer der Beamten nutzte, um seine Dienstwaffe gegen den mitgeführten Elektroschocker zu tauschen. Der Mann ließ zunächst die Machete fallen und hob die Hände, als er dann jedoch Anstalten machte in seine Hosentasche nach seiner Pistole zu greifen, wurde er durch einen Elektroschock aus dem Polizei-Taser Außergefecht gesetzt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste eine Blutprobe abgeben.

(l'essentiel)