Auf der E411 rollt der Verkehr bald wieder zweispurig

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Die Verkehrsbedingungen auf der E25/E411/A4 werden im Bereich der aktuellen Baustelle zwischen Arlon und Sterpenich bald wieder deutlich verbessert», sagt Sofico, das für das Projekt zuständige Bauunternehmen am Donnerstagmorgen. Dies ist eine gute Nachricht für alle Pendler, die von Belgien nach Luxemburg müssen und deren Arbeitsweg seit dem 25. September extrem gestört ist. Zu Beginn der Baumaßnahme hatte es täglich Kilometer-lange Staus gegeben. Während derzeit nur eine Spur benutzt werden kann, wird «ab dem 13. Dezember» wieder eine zweite Spur mit zunächst «einer auf 90 km/h reduzierten Geschwindigkeit» eröffnet.

Das Verkehrschaos sollte durch die zweite Spur ab nächster Woche zumindest entschärft werden, auch wenn Sofico warnt, dass die Baustelle noch nicht fertig ist: «Im Winter werden die Arbeiten fortgesetzt, indem der Verkehr außerhalb der Hauptverkehrszeiten wieder auf einer Fahrspur nach Luxemburg geleitet wird».

Zur Erinnerung: Das Großprojekt zielt darauf ab, den Belag des etwa elf Kilometer langen Streckenabschnitts zwischen Arlon und Sterpenich in Fahrtrichtung Luxemburg zu sanieren. «Die Autobahn wurde seit 30 Jahren nicht mehr erneuert und musste grundlegend saniert werden», stellt das Wallonische Infrastrukturministerium fest. 40.000 Fahrzeuge befahren den Abschnitt jeden Tag, darunter 10.000 Lastwagen.

Das gesamte Projekt soll bis April 2019 abgeschlossen sein. In Richtung Brüssel «wird es ab dem 16. Dezember wieder möglich sein, unter normalen Bedingungen (120 km/h) zu fahren». Im Zuge der Bauarbeiten sollen auch 22 Notfallbuchten in dem Abschnitt geschaffen werden, sowie die Parkplätze bei Hondelingen und Sterpenich wieder nutzbar gemacht werden. Darüberhinaus wird in Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Regierung ein Pilotprojekt für Fahrgemeinschaften gestartet.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)