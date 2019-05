Mit der Fahrgemeinschaft am Stau vorbei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Ausweichspur für Fahrgemeinschaften auf der Autobahn E411 hat erste Fans. «Los geht's!», ruft Didier Tricot am Montag um 6:40 Uhr. Er sitzt mit drei Mitfahrern im Auto Richtung Luxemburg.

Sieben Monate haben die Vorbereitungen für die Fahrspur gedauert. Sie soll das Leben von Autofahrern leichter machen, die von Belgien aus in das Großherzogtum pendeln. Anfang Mai wurde sie eröffnet. Seither können Fahrgemeinschaften auf den Seitenstreifen ausweichen, wenn drei Personen im selben Fahrzeug im Stau feststecken. Dann können sie mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern einfach an den anderen vorbeiziehen. «Das macht richtig Spaß», sagt Tricot. Der 52-Jährige pendelt täglich nach Cloche d'Or. «Ich komme jeden Morgen aus Habay. Mit dem Zug oder dem Bus zu kommen, ist für mich nicht möglich. Vor zwei Jahren habe ich mich darum mit vier anderen Kollegen aus dem Unternehmen zusammengetan. Wir sind sehr zufrieden mit der Eröffnung der neuen Spur.»

« Wir erkennen den Verkehr gar nicht mehr wieder »

Tricot findet die Spur für Mitfahrgelegenheiten auf der E411 bereits kurz nach der Auffahrt auf die Autobahn nützlich. «Auch wenn es derzeit wegen der Feiertage nur wenige Staus gibt», räumt er ein. «Bisher hat der ewige Stau uns dazu gezwungen, auf die Straßen der kleineren Ortschaften auszuweichen.» Während der letzten zwölf Jahren, die er bereits pendelt, hat er miterlebt, wie die Straßen immer voller wurden. «Mit der neuen Spur erkennen wir den Verkehr gar nicht mehr wieder. Wir kommen jetzt sogar zu früh im Büro an.» In einer Fahrgemeinschaft zu sein, findet er grundsätzlich sinnvoll: «Jeder fährt im Schnitt nur einmal pro Woche. Auch in Luxemburg-Stadt haben wir uns umgestellt, benutzen dort einen Firmenwagen oder die neuen Elektro-Fahrräder.»

Tricot zieht eine positive Bilanz, auch wenn man sich in einer Fahrgemeinschaft absprechen muss. «Wenn einer von uns etwas zu spät kommt oder in einem Meeting aufgehalten wird, warnt er die anderen. Entweder wir warten dann auf ihn oder er fährt alleine. Es war anfangs ein wenig stressig, aber heute geht das alles ganz schnell und wir sehen nur Vorteile.» Ein Vorteil, der sich an Pfingsten noch verstärken könnte. Dann testet Luxemburg auch die Spur für Fahrgemeinschaften auf der Autobahn A6, kurz nach dem Grenzübergang Sterpenich.

