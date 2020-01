Schäden an A64-​​Brücke lähmen Grenzverkehr

Aufgrund plötzlich aufgetretener Schäden an der Übergangskonstruktion der Sauertalbrücke musste am Dienstagnachmittag der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Luxemburg kurzfristig gesperrt werden. «Durch die sehr hohe Belastung in der Schwerlastspur sind Schäden an dem beweglichen Übergang zwischen Brückenbauwerk und angrenzender Straße entstanden», heißt es von Seiten des Autobahnamts Montabaur.

Eine Spezialfirma, die bereits mit den Reparaturarbeiten beauftragt war, soll am Donnerstag (16. Januar) die notwendigen Arbeiten ausführen. Aus Sicherheitsgründen musste der rechte Fahrstreifen bereits am Dienstagnachmittag gesperrt werden.

Zu den Stoßzeiten müssen Autofahrer mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Am Mittwochmorgen staute sich der Verkehr im Bereich der Sauertalbrücke auf mehrere Kilometer.

(L'essentiel)