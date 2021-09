Im Ahrtal kann in Bussen und Zelten gewählt werden

Im stark flutgeschädigten Ahrtal ist die Stimmabgabe für die Bundestagswahl seit Dienstag auch in Pavillons neben Kleinbussen möglich. «Das hat es in der Form in Deutschland noch nie gegeben», sagte der rheinland-pfälzische Landeswahlleiter Marcel Hürter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. In der Verbandsgemeinde Altenahr und in der Kurstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen bis zum 24. September insgesamt sechs Kleinbusse die Stimmabgabe ermöglichen.

In Folge der Unwetterkatastrophe im #Ahrtal werden viele Wahlberechtigte zur #btw21 keine Wahlbenachrichtigung erhalten. In den zwei Wochen vor der Wahl werden in Altenahr und Bad Neuenahr-Ahrweiler mobile Wahlbusse verkehren, in denen Briefwahl an Ort und Stelle möglich ist. pic.twitter.com/1GTpMxZATj — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) August 7, 2021

Formal handelt es sich um eine Briefwahl. Die Menschen können dort auch Briefwahlunterlagen abholen, um dann zu Hause zu wählen. Bei der Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli mit 133 Todesopfern im Ahrtal wurden etwa in Bad Neuenahr-Ahrweiler fast alle bisherigen Wahllokale beschädigt oder später anderweitig für Notfälle genutzt.

Die sechs Kleinbusse des Landesbetriebs Landesforsten sollen insgesamt rund 120 Mal für jeweils drei Stunden an verschiedenen Orten Station machen. Betreut wird die Aktion von Teams der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Am Wahltag, dem 26. September, soll es in der Verbandsgemeinde Altenahr nur ein klassisches Wahllokal mit Urnen in einem Hotel geben, in Bad Neuenahr-Ahrweiler zwei Wahllokale in größeren Zelten.

(L'essentiel/dpa)