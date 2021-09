Hawaii-​​Hemden ärgern die Stadt Dillingen

Wenn das keine Marktlücke ist: Ein Onlinehändler, der angibt, seinen Sitz im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien zu haben, bietet unter der Rubrik «German Collection» Hawaii-Hemden an, auf denen unterschiedliche Einsatzfahrzeuge deutscher Behörden und Organisationen abgebildet sind. Neben Polizeiautos aus Hessen sind die Hemden mit Bundeswehrhubschraubern aus Baden-Württemberg und Einsatzfahrzeugen der saarländischen Stadt Dillingen bedruckt.

Das Problem an der Sache: Der Onlinehändler verfügt nicht über die Bildrechte der Feuerwehrautos. Diese liegen bei Christopher Benkert. Gegenüber der «Bild»-Zeitung erklärte er: «Das ist einfach nur dreist, eine Unverschämtheit. Ich habe einige Nachforschungen angestellt, aber es ist nicht klar, wo das Unternehmen tatsächlich seinen Sitz hat. Am Ende bin ich irgendwo in Vietnam gelandet».

Eine Anfrage, sein Foto für die Hawaii-Hemden nutzen zu dürfen, habe er nie erhalten. Zwar sieht der Urheber von einer Anzeige ab, allerdings wolle die Stadt Dillingen nun rechtliche Schritte prüfen, da das Wappen der Kommune kommerziell missbraucht werde.

(mc/L'essentiel)