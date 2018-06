Wohnhausbrand verursacht riesigen Schaden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Brand in einem Wohnhaus in Speyer hat am Sonntag einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Bewohner sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach etwa eineinhalb bis zwei Stunden habe der Brand gelöscht werden können.

Die Löscharbeiten seien dadurch erschwert worden, dass das Haus für die Feuerwehr nicht direkt anzufahren gewesen sei. Die Schläuche mussten teilweise durch Gärten verlegt werden. Es seien zudem immer wieder Glutnester aufgetaucht. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seien zeitweise mit insgesamt 65 Einsatzkräften vor Ort gewesen.

«Der Sachschaden dürfte enorm sein», sagte ein Sprecher. Laut Polizei liegt die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Auch die benachbarten Häuser seien durch starken Rauch beschädigt und verrußt worden. Über Speyer war zeitweise eine große Rauchsäule zu sehen. Die Brandursache sei noch unklar und werde von der Kriminalpolizei ermittelt.

(L'essentiel/dpa)