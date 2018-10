Einsatz am Airport Metz wegen herrenlosen Koffers

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein unbeaufsichtigter Koffer hat am Dienstagvormittag für einen Polizeieinsatz auf dem Airport Lorraine in Goin bei Metz (Frankreich) gesorgt. Experten für Kampfmittelbeseitigung führten eine kontrollierte Sprengung an dem Gepäckstück durch. Das Gebäude wurde davor sicherheitshalber evakuiert. Im Flugverkehr kam es zu Verzögerungen.

Laut Angaben der Ordnungskräfte mussten gegen 10.20 Uhr rund 150 Personen das Terminal verlassen und ins Freie gehen. Die Situation am Flughafen werde sich bis Mittag normalisieren, kündigte ein Sprecher der Gendarmerie an.

L' #Aéroport #Metz #Nancy Lorraine évacué ce matin. Une évacuation par mesure de précaution à la suite de la découverte d'une valise abandonnée. Des retards sont à prévoir pour les vols à venir #GrandEst #Aviation #Evacuation (Photo AS F3Lorraine) pic.twitter.com/coUZ54DJwu — France 3 Lorraine (@F3Lorraine) 16. Oktober 2018

(L'essentiel)