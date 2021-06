Polizei klärt Diebstähle in Luxemburg auf

Die Polizei im Nordsaarland hat einen mutmaßlichen Dieb gefasst, der sich offenbar auf den Baustellen im Großherzogtum bediente und die Geräte dann im Internet zum Kauf anbot. Wie die Polizei im Nordsaarland am Sonntag mitteilt, habe alles mit einer Ebay-Kleinanzeige begonnen und dann zu einem nicht alltäglichen Fahndungserfolg geführt.

Demnach habe ein Unternehmer aus Merzig am Sonntagmorgen um 9 Uhr beim Frühstück seine eigene Paneelensäge entdeckt, die eigentlich auf einer Großbaustelle in Luxemburg hätte stehen sollen. Der Mann fuhr sofort ins Großherzogtum zum Kirchbergplateau und stellte fest, dass seine Säge tatsächlich gestohlen worden war.

Drei Firmen bereits festgestellt

Er informierte die Polizei im Nordsaarland, die zeitnah einen Durchsuchungsbeschluss bei dem ermittelten «Ebay-Verkäufer» erwirken konnte und dort, in einem Losheimer Ortsteil, große Mengen an Arbeitsmaterial und Arbeitsgeräten fand, für die der Mann offenbarkeinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Drei größere Transporter mussten angefordert werden, um eine Verladung sämtlicher sichergestellter Gegenstände zu organisieren. Bereits am späten Nachmittag standen drei Firmen fest, denen in Luxemburg auf der Großbaustelle Gegenstände, so zum Beispiel ein Abrisshammer, gestohlen worden waren, die bei dem Mann in Losheim am See jetzt gefunden wurden.

Das vermutliche Diebesgut ist bei der Polizei gelagert, wo es von eventuell Geschädigten besichtigt werden kann. Hierfür seien auch Auslandsermittlungen durch dafür zuständige Fachdienststellen nötig.

(L'essentiel)