Ende! Flucht-​​Stier verliert Kampf um sein Leben

Der vor dem Schlachter ausgebüxte Stier aus Bausendorf (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist tot. Der Metzger habe den Tod des Tieres am Wochenende mitgeteilt, sagte ein Polizeisprecher in Wittlich am Dienstag auf Nachfrage. Der SWR hatte zuvor berichtet, der Metzger habe den Koloss am Freitag an einer Weide in der Eifel entdeckt und ihn erschossen.

Dort hatte das Tier sich offenbar einer Kuh und einem Kalb anschließen wollen. Der Metzger selbst wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern. Das 700 Kilogramm schwere Tier war Anfang August in Bausendorf geflüchtet, als er gerade zum Schlachter gebracht werden sollte. Bei Traben-Trarbach war der Stier auf Bahngleise gelaufen und hatte für etliche Zugverspätungen gesorgt. Jäger hatten daraufhin erfolglos versucht, das Tier zu erschießen.

(L'essentiel/dpa)